Angola: UNITA denuncia "irregularidades" no processo eleitoral

Angola

UNITA entregou uma providência cautelar no Tribunal Constitucional, alegando "irregularidades" no processo eleitoral realizado pelo ministério da Administração do Território.(imagem de arquivo).

Em Angola, a UNITA, maior partido da oposição, entregou uma providência cautelar no Tribunal Constitucional, alegando "irregularidades" no processo eleitoral realizado pelo ministério da Administração do Território.

Publicidade Continuar a ler

A preparação das próximas eleições gerais angolanas continua a ser questionada pelos partidos políticos da oposição. Ontem, a UNITA entregou uma providência cautelar no Tribunal Constitucional, alegando irregularidades registadas no processo eleitoral,realizado pelo ministério da Administração do Território.

O maior partido de oposição considera que as “irregularidades” põem em causa a transparência das eleições e acusa o governo de ter violado a lei eleitoral ao não publicar as listas do registo eleitoral oficioso, processo que iria permitir aos eleitores corrigir possíveis erros detectados. A lei eleitoral prevê a afixação de listas para as reclamações.

Uma recente reunião entre o ministério da Administração do Território e os partidos da oposição para esclarecer dúvidas não foi conclusiva, o ministério recusa as alegações dos partidos da oposição,argumentando que está a ser cumprida a lei eleitoral.

Esta sexta-feira, 20 de Maio, os partidos políticos da oposição, com assento parlamentar, reúnem com a sociedade civil para abordar a problemática eleitoral e a actividade política no país. As próximas eleições gerais em Angola, as quintas da história política do país, estão previstas para a segunda quinzena de Agosto próximo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro