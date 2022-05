Professores universitários em Angola decidem suspender greve para ajudar alunos

Ensino Superior

Os professores universitarios suspenderam o seu movimento de greve, atendendo aos pedidos dos estudantes. Todavia, os professores que reclamam aumentos salariais e melhores condiçoes de trabalho, prometem condicionar o inicio do proximo ano lectivo.

Os professores do ensino superior retomaram hoje as aulas, depois de terem decidido a suspensão da greve no último fim de semana. Esta greve no ensino superior durava há já dois meses.

A greve dos professores servia para reivindicar melhores salários e condições de trabalho e, segundo o sindicato, foi suspensa para atender os apelos dos estudantes, encarregados de educação e a Igreja Católica, para não prejudicar os filhos das famílias mais pobres de Angola, que frequentam as universidades públicas por falta de recursos financeiros.

Entretanto, de acordo com o sindicato, a greve será retomada se o Governo que sair das próximas eleições gerais de Agosto, não atender às reivindicações dos professores. A classe académica volta à greve no mês de Outubro, condicionando o início do próximo ano lectivo.

O Governo aprovou recentemente tabelas salariais para a função pública que estão a ser contestadas pelos sindicatos. Estes consideram as mesmas irrealistas tendo em conta o nível de inflação de mais de 20% que conhece o país, uma realidade que agravou o custo de vida.

