Angola com 12 partidos autorizados a concorrer às eleições gerais

O director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional indicou, esta quarta-feira, que Angola conta, até agora, com 12 partidos autorizados a concorrer às eleições gerais de 2022.

O Partido Nacionalista para a Justiça (P-NJANGO), liderado por Eduardo Chingunji, foi o mais recente a juntar-se à lista de partidos autorizados a concorrer às eleições gerais de Agosto.

"Temos no país, neste exacto momento, 12 partidos políticos com inscrição em vigor no TC", disse Mauro Alexandre, director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional, após uma visita ao centro de processamento de dados do órgão judicial, em Luanda.

Destes, cinco integram a coligação CASA-CE: Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), o Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola-Aliança Patriótica (PADDA-AP), o Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), o Partido Pacífico Angolano (PPA) e o Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA).

Os restantes sete são o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Bloco Democrático (BD), o Partido de Renovação Social (PRS) e a Aliança Patriótica Nacional (APN), além do recém-chegado P-NJANGO.

As eleições gerais devem acontecer até 90 dias do final do actual mandato de João Lourenço, que foi empossado a 26 de Setembro de 2017.

CNE responde às críticas da UNITA e fala em "processo transparente"

Na terça-feira, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana recusou-se a comentar as denúncias da UNITA sobre alegados “vícios na solução tecnológica eleitoral”, a cargo da empresa Indra, considerando que “a questão está encerrada e o processo foi transparente”.

“A este respeito, o plenário e a CNE já teve ocasião de se pronunciar de que o processo de selecção da empresa Indra, para o fornecimento da solução tecnológica e da logística eleitoral, foi transparente e seguiu estritamente as regras da legislação sobre os contratos públicos”, afirmou o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.

A UNITA denunciou, na terça-feira, a existência de cerca de 15.000 “supervisores logísticos estranhos” às eleições gerais, cuja “idoneidade, nacionalidade e identidade são desconhecidas” pela CNE angolana. Por isso, a UNITA considerou que a solução tecnológica aprovada pela CNE para a organização e gestão das eleições gerais “está viciada”.

