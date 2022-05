Angola e Senegal retomam cooperação

Angola/Senegal

O Presidente senegalês terminou esta quinta-feira, 26 de Maio, a visita de 72 horas que realizou a Luanda. Ontem, Macky Sall foi recebido pelo homólogo angolano, João Lourenço, os dois líderes políticos anunciaram a assinatura de vários acordos de cooperação, com destaque para a parceria na exploração petrolífera.

No final do encontro, os dois líderes políticos anunciaram a assinatura de vários acordos de cooperação, com destaque para a parceria na exploração petrolífera, sector das obras públicas, ensino superior, domínio judiciário, pesquisa e formação profissional e da cultura.

Macky Sall evocou a possibilidade dos dois países colaborarem no domínio da saúde, através do instituto Pasteur de Dakar que vai começar a produção de vacinas da covid-19 antes do final do ano.

Angola e o Senegal decidiram ainda realizar uma primeira sessão bilateral mista para o próximo ano.

O Presidente senegalês anunciou que o seu país vai abrir uma embaixada em Luanda, para “impulsionar” a nova dinâmica das relações bilaterais e de amizade com Angola.

Com a retoma das relações, Luanda e Dakar colocam um ponto final no diferendo que opôs os dois Estados durante a crise político-militar na Guiné Bissau. O diferendo culminou com a retirada do contingente militar de paz angolano, estacionado em Bissau, no quadro da disputa da influência no conflito entre a CPLP e CEDEAO.

