Acidentes rodoviários em Angola fizeram 2.600 mortos em 2021

A sinistralidade em Angola é asegunda causa de morte no país. LUSA - AMPE ROGÉRIO

A sinistralidade em Angola preocupa as autoridades, com os acidentes na estrada a eterem causado mais de 2.600 mortos em 2021, sendo assim a segunda causa de morte no país.