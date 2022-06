Angola/Eleições Gerais

Angola: João Lourenço quer eleições a 24 de Agosto

Assembleia de voto em Luanda, a 23 de Agosto de 2017. AFP - MARCO LONGARI

O Presidente de Angola pretende convocar as eleições gerais para o dia 24 de Agosto de 2022. O anúncio foi feito por João Lourenço no início do encontro com o Conselho da República, órgão consultivo com o qual se reuniu esta sexta-feira.