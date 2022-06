Angola: Tribunal Constitucional começa a receber candidaturas dos partidos

Eleições/Angola

Em Angola, a semana começa com a intensificação das actividades dos partidos políticos, concorrentes às eleições gerais de Agosto próximo.

Com a entrada em vigor do Decreto Presidencial, que convoca as eleições, os 13 partidos políticos concorrentes, têm 20 dias para apresentarem as suas candidaturas no Tribunal Constitucional. Só os partidos que forem validados pelo Tribunal Constitucional é que estão habilitados a concorrer e a receber o apoio financeiro do Estado para sustentar o processo eleitoral.

Na disputa partidária, destacam-se na pré-campanha eleitoral, o MPLA e a UNITA.O Presidente do MPLA, João Lourenço, dirigiu mais um comício de massas na Província do Zaire, onde apelou ao voto e fez promessas de melhorar as condições económicas e sociais dos angolanos, se for eleito para mais um mandato.

Por seu turno, o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, que anunciou apresentação para os próximos dias, do Manifesto Eleitoral do seu partido, confia numa vitória eleitoral e multiplicou os apelos para um processo eleitoral justo, livre e transparente.

