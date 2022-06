Angola: arranque da campanha de educação cívica e eleitoral

Angola/campanha

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) lançou esta quinta-feira, 9 de Junho, a “Campanha de Educação Cívica e Eleitoral”, no quadro da preparação das eleições gerais de 24 de Agosto. O processo vai decorrer em três fases e será dirigido aos agentes e aos cidadãos eleitores.

Arrancou esta quinta-feira, em Luanda, a “Campanha de Educação Cívica e Eleitoral”, cujo propósito é munir os eleitores com ferramentas em torno do direito ao voto.

Lucas Quilundo, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, assegura que é este processo que vai suportar as acções de formação dos agentes eleitorais a decorrer em três fases em todo o país.

“A campanha está estruturada em três fases, sendo que a primeira é relacionada com as eleições gerais. A segunda fase relaciona-se com a informação sobre a localização das assembleias de voto, portanto, virada para a informação e esclarecimento relativamente aos locais em que serão instaladas as assembleias de voto e a terceira fase explica como votar”, disse o também comissário da CNE.

Segundo Lucas Quilundo, foram criadas todas as condições para que não haja choque entre a campanha de educação cívica eleitoral e a campanha política dos partidos políticos concorrentes.

“Não prevemos qualquer situação de conflitualidade em termos das duas campanhas, ou seja, a campanha de educação cívica desenvolvida pela Comissão Nacional Eleitoral e da campanha eleitoral das formações políticas concorrentes, sendo que as duas actividades são viradas para as massas, todavia diferem no que diz respeito ao objectivo”, sinalizou Lucas Quilundo, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

