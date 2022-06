Angola

Enterrados com honras militares restos mortais de quatro dirigentes do MPLA mortos em 1977

João Lourenço pediu desculpas em 2021 pelas execuções sumárias do 27 de Maio. © Presidência da República - Angola

Os restos mortais dos quatro dirigentes do partido governante, o MPLA, mortos durante a tentativa de golpe de Estado de 1977, foram hoje, a enterrar, no Cemitério do Alto das Cruzes,em Luanda, tendo direito a honras militares.