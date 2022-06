Pensões

Angola: "As nossas pensões de reforma não dão para viver"

As pensões são pagas no dia 12 de cada meses, nos dias seguintes formam-se longas filas em frente aos bancos, em Moçâmedes, província de Namibe. © RFI/Lígia Anjos

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

O executivo angolano aprovou no último Conselho de Ministros, medidas dirigidas ao poder de compra dos pensionistas. As pensões são pagas no dia 12 de cada meses, nos dias seguintes formam-se longas filas em frente aos bancos.