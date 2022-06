Lubango

Angola: Mundos paralelos das crianças e jovens do Lubango

Crianças e jovens nas ruas do Lubango, engraxador de sapatos. © RFI/Lígia Anjos

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

Nas ruas da cidade do Lubango, na província da Huíla, existem mundos paralelos. As crianças e jovens que vão à escola e as crianças desfavorecidas que fazem biscates nas ruas na cidade.