Emigrantes são-tomenses visitam terra natal

Em Angola vivem mais de 60.000 são-tomenses. A RFI acompanhou a viagem com alguns são-tomenses que voltam à terra natal.

Fernando Carvalho nasceu em São Tomé e Príncipe e saiu do arquipélago em 1991. O são-tomense emigrou para Angola à procura de melhores condições de vida. Desde que deixou São Tomé e Príncipe nunca mais voltou ao país, por motivos económico. "Fiquei 20 anos sem regressar ao país", contou-nos.

Durante a viagem Luanda - São Tomé e Príncipe, Fernando Carvalho descreveu-nos as saudades que sente da família, que não vê à 20 anos, e do seu país natal. "Saí de São Tomé e Príncipe à procura de melhores condições de vida. Foi uma aventura", contou.

Além das saudades da família é também a comida típica são-tomense que Fernando Carvalho vai reencontrar. "Não vejo a hora do avião aterrar para chegar a casa", afirma.

Viltredo Espírito Santo nasceu em São Tomé e Príncipe fez a mesma viagem à terra natal, mas esta vez com os filhos que ainda não conhecem o arquipélago. "Estou a viajar com a minha esposa e os meus filhos para conhecerem São Tomé e Príncipe, um país único no mundo", descreve.

