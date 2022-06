Angola

Angola: grevistas chegam a acordo com empreiteira chinesa

Texto por: RFI 1 min

Luanda. O movimento reivindicativo para melhores condições laborais, iniciado no princípio deste mês pelos trabalhadores do Projecto Hidroeléctrico de Caculo Cabaça, terminou com a assinatura de um memorando de entendimento entre os grevistas e a empreiteira da obra, o consórcio chinês, CGGC.