Angola

Antigo PR angolano José Eduardo dos Santos nos cuidados intensivos

Áudio 01:11

José Eduardo dos Santos, antigo Presidente de Angola. AMPE ROGÉRIO/LUSA

Texto por: Liliana Henriques 1 min

Em Portugal, o 'Jornal de Negócios' publicou ontem uma notícia dando conta do agravamento do estado de saúde do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos. De acordo com o 'Jornal de Negócios' e segundo pôde igualmente confirmar a agência noticiosa 'Lusa', o antigo chefe de estado angolano está actualmente nos cuidados intensivos em Barcelona onde está a ser acompanhado há anos.