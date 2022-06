Angola/Caso Lussati

Angola: Advogado de Lussati vai pedir anulação do processo

Arranque do julgamento do major Pedro Lussati, em Luanda. Um megaprocesso com 49 réus e 200 testemunhas sobre um esquema fraudulento que terá desviado do erário público 62 milhões de dólares e que envolve militares da Casa de Segurança do Presidente angolano. Francisco Muteka, advogado de Pedro Lussati, principal arguido, vai pedir anulação do processo por irregularidades.