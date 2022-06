Estado de saúde do antigo PR José Eduardo dos Santos gera preocupação

Angola

José Eduardo dos Santos está internado em Barcelona em estado "grave". Segundo o jornal português 'Expresso', estava prevista esta manhã uma reunião sobre a situação clínica do ex-chefe de Estado entre o corpo médico e a família. Hoje em Lisboa onde participa na Conferência dos Oceanos, o actual Presidente angolano disse estar a seguir de "muito perto" a situação e anunciou que Tete António, chefe da diplomacia de Angola, iria deslocar-se neste sentido ainda hoje para Espanha.

Após efectuar uma visita à sede da CPLP, entidade cuja presidência rotativa é actualmente assumida por Angola, João Lourenço disse que a situação de saúde do seu antecessor “é preocupante” e garantiu estar em contacto com a família de José Eduardo dos Santos para acompanhar a evolução do seu estado clínico.

"A situação é preocupante. Mais do que isso, só as equipas médicas é que poderão se pronunciar. Nós não somos médicos, mas estamos a acompanhar com bastante preocupação e, prova disso, é que despachei hoje a partir de Lisboa o ministro Tete António para Barcelona", disse João Lourenço antes de acrescentar que "foi pública a chamada feita à Senhora Ana Paula dos Santos (esposa do antigo Presidente) na semana passada. Portanto isso evidencia que o contacto com a família existe", respondendo a alegações segundo as quais não manteria o contacto com os familiares do seu antecessor.

Presidente João Lourenço acerca do estado de saúde de José Eduardo dos Santos

Ainda ontem, em entrevista à comunicação social portuguesa, o Presidente angolano garantiu que a relação com o seu antecessor é “boa" e ao argumentar que as acções lançadas durante o seu mandato não visam a família de José Eduardo dos Santos, o actual chefe de Estado angolano referiu que "a luta contra a corrupção, não é contra pessoas, não é contra famílias, é contra quem estiver envolvido nesses casos”, isto depois de familiares do antigo Presidente angolano, nomeadamente as filhas, Isabel dos Santos e Tchizé dos Santos, terem em diversas ocasiões terem acusado de "perseguição" o actual poder em Angola.

Ainda ontem, numa mensagem áudio posta a circular nas redes sociais, Tchizé dos Santos, deu conta da decepção que o pai sentiria com o MPLA e com o actual Presidente de Angola a quem acusou de quer retirar dividendos políticos desta situação, “para aparecer em grande e meterem bandeiras do MPLA em cima do caixão” de José Eduardo dos Santos.

Nesta mensagem em que garantiu que a situação do pai se encontra "estável", Tchizé dos Santos declarou que "nunca irá permitir que desliguem as máquinas de um pai vivo, que tem o coração a bater normalmente, um coração que está bom, não teve ataque cardíaco, não teve AVC”. Palavras visando o médico João Afonso que acompanha o ex-Presidente há vários anos mas com quem Tchizé dos Santos entrou em rota de colisão. A filha do antigo Presidente que acusa o médico de estar a tentar preparar a opinião pública para a morte de José Eduardo dos Santos, refere ainda na sua mensagem que “tentam convencer a família” a autorizar os médicos a desligar as máquinas.

O antigo Presidente angolano encontra-se desde o final da semana passada na unidade de cuidados intensivos do Centro Médico Teknon, em Barcelona, em Espanha.

José Eduardo dos Santos, 79 anos, que antes mesmo do fim do seu mandato se deslocava de forma regular a Barcelona para receber acompanhamento aos seus problemas de saúde, estabeleceu-se naquela cidade depois de 2017, altura em que ficaram para trás os seus 38 anos no poder e foi eleito o seu sucessor João Lourenço.

