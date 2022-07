Angolanos suspensos ao estado de saúde de José Eduardo dos Santos

Angola

Os angolanos seguem com expectativa o estado clínico do ex-presidente, José Eduardo dos Santos, internado em situação critica, numa clínica de Barcelona, em Espanha.

A imprensa pública, a mais expressiva do país, está a dar pouco relevo ao assunto. A imprensa estrangeira tem sido o recurso de muitos angolanos para seguir o estado clínico de José Eduardo dos Santos, que está ligado a um suporte de vida nos cuidados intensivos numa clínica médica.

São evidentes as divergências entre a família do ex-presidente, e o Executivo Angolano, liderado por João Lourenço, na abordagem do assunto.

A condenação do filho mais velho de José Eduardo dos Santos, Zenu do Santos, e os processos judiciais contra Isabel dos Santos, no quadro do combate à corrupção,desencadeado pelo Presidente João Lourenço, agudizaram as divergências. A ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, também não é bem-vinda pela família devido ao divórcio com dos Santos, antes de deixar o poder.

Entretanto, o Governo Angolano reafirmou o total apoio ao ex-presidente, garantindo o pagamento dos custos médicos, remetendo para a família, a responsabilidade de decidir sobre o seu estado de saúde.

A família, num comunicado distribuído à imprensa, voltou a pedir privacidade num momento em que se mantém critico e delicado, o estado clínico de José Eduardo dos Santos.

