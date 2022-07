Angola: Caso Lussati suspenso para apreciar reclamação da defesa

Angola/Caso Lussati

As sessões do julgamento do caso Lussati foram suspensas para que o Tribunal da Relação de Luanda aprecie a reclamação ao recurso sobre o despacho de pronúncia apresentado pela defesa, em sede de julgamento.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com Sebastião Fernando, um dos 30 advogados do processo, citado pela agência de notícias Lusa, as audiências do julgamento foram suspensas na sexta-feira, “por conta de alguns requerimentos introduzidos em juízo e entretanto o tribunal não os respondeu”.

“Enquanto o tribunal [da Relação de Luanda] não responder a essas matérias o julgamento não pode acontecer”, explicou Sebastião Fernando, que admitiu que a resposta "pode levar algum tempo”.

O julgamento teve início a 28 de Junho de 2022. Trata-se de um megaprocesso com 49 réus e 200 testemunhas sobre um esquema fraudulento que terá desviado do erário público 62 milhões de dólares e que envolve militares da Casa de Segurança do Presidente angolano.

O caso remonta a Junho de 2021, quando a Operação Caranguejo levou ao desmantelamento de um esquema que envolvia pagamentos fraudulentos a partir da folha salarial da Casa de Segurança do chefe de Estado.

O major Pedro Lussati, principal arguido do processo, é acusado pelo Ministério Público de transferir dinheiro para Portugal através de empresas do grupo Irmãos Chaves. Lussati é tido como cabecilha do grupo, foi detido na posse de milhões de dólares, euros e kwanzas guardados em malas e caixotes.

Entre os arguidos, estão oficiais das Forças Armadas Angolanas e civis, acusados de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poder, fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior, introdução ilícita de moeda estrangeira no país, comércio ilegal de moeda, proibição de pagamentos em numerário, retenção de moeda, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e assunção de falsa identidade, entre outros.

Como testemunhas serão ouvidos nos meses de Julho e Agosto, entre outros, Manuel Vieira Dias "Kopelipa" e Higino Carneiro.

Na sequência destas detenções foram exonerados vários oficiais ligados à Casa de Segurança do Presidente João Lourenço.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro