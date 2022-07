Angola tenta mediar tensão entre RDC e Ruanda

Angola/RDC/Ruanda

Os chefes de Estado da República Democrática do Congo e do Ruanda reúnem-se, esta quarta-feira, 6 de Julho, em Luanda, um encontro mediado pelo Presidente João Lourenço e que pretende “aliviar a tensão'' entre os dois países.

Publicidade Continuar a ler

Os Presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda reúnem-se hoje na capital angolana, com vista a ultrapassar a “tensão” que existe entre os dois países, um encontro que será mediado pelo chefe de Estado angolano.

João Lourenço foi mandatado, no final do mês de Maio, pela União Africana para mediar a tensão entre a RDC e o Ruanda, depois do M23 ter vindo acusar Kinshasa de não respeitar os compromissos relativos, nomeadamente, a reintegração dos seus militares nas tropas regulares.

As autoridades da RDC alegam que o M23 é apoiado pelo Ruanda e acusam Kigali de ocupar parte do seu território.

De acordo com o jornal de Angola, que cita o porta-voz das autoridades de Kinshasa Patrick Muyaya à Associated Press, Felix Tshisekedi e Paul Kagame vão discutir as relações bilaterais e o conflito armado no leste da RDC, depois de os rebeldes do M23 terem, no mês passado, conquistado uma cidade perto da fronteira com o Uganda.

Os ataques atribuídos ao M23, entre maio e Junho, fizeram várias dezenas de vítimas mortais e mais de 170 mil deslocadas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro