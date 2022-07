RDC e Ruanda de volta a Luanda a 12 de Julho

Angola/RDC/Ruanda

Presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagamé, estiveram em Luanda sob os auspícios do presidente angolano (imagem de arquivo).

A comissão mista entre a República democrática do Congo e o Ruanda vai reunir-se na capital angolana a 12 de Julho. O encontro, adiado há vários anos, devia ter-se realizado em Kinshasa, mas a crise diplomática entre os dois vizinhos levou a que o presidente angolano, mediador da União Africana, obtivesse dos seus homólogos da RDC e do Ruanda nesta quarta, 6 de Julho, que o fórum se realizasse na próxima semana em Luanda.

O presidente angolano, João Lourenço, medidador da União Africana para o diálogo entre a República democrática do Congo e o Ruanda desde a cimeira panafricana de Malabo de Maio passado, conseguiu sentar à mesma mesa os presidentes desavindos dos dois países vizinhos.

Um e outro enfatizaram a importância de um roteiro visando normalizar as relações entre Kinshasa e Kigali. O pomo da discórdia prende-se com o suposto apoio ruandês à rebelião que, desde 2021, voltou a protagonizar ataques no leste da RDC. O Ruanda descarta qualquer fundamento, porém, nessas acusações.

A materializar esse roteiro está, antes de mais, a realização da comissão mista RDC / Ruanda, de novo na capital angolana, a 12 de Julho.

O chefe de Estado do antigo Congo belga, Félix Tshisekedi, sublinhou ser importante sair do "inferno" que dura há mais de 20 anos.

"Uma das pessoas mais afectadas nesta situação que prevalece, neste momento, na parte Leste do meu país sou eu, pessoalmente. É por isso que eu disse que faria tudo o que está no meu poder para fazer avançar a situação com vista a sairmos deste inferno que já dura há mais de 20 anos. Este inferno que foi, de facto, agravado por esta situação do ressurgimento do M23. Utilizam a força das armas para chantangear e pressionar o país. Como o presidente João Lourenço disse ele vai convocar na semana que vem uma comissão mista que se inscreve no quadro da melhoria das relações entre o Ruanda e a República democrática do Congo. O mediador em chefe, o presidente João Lourenço, chamou a si essa responsabilidade, com o acordo das duas partes que esta reunião tenha lugar aqui, em Luanda."

Félix Tshisekedi, presidente da RDC, 6/7/2022

Por seu lado o presidente ruandês, Paul Kagamé, frisou a importância do encontro obtido sob os auspícios do chefe de Estado de Angola com vista a obter uma normalização das relações com o antigo Zaire.

Paul Kagamé, presidente do Ruanda, 6/7/2022

"Deixem-me, antes de mais, agradecer a Sua Excelência o Presidente Lourenço, presidente de Angola, pelos esforços mais árduos para se encontrar a paz na nossa região.

E, nomeadamente, em prol de uma melhor compreensão e da paz entre as duas nações irmãs que são a República democrática do Congo e o Ruanda.

Estamos a envidar esforços para se obter uma normalização entre os nossos dois países, e isto através da tentativa de resolução das questões que se colocam no terreno e que nos levaram ao ponto em que nos encontramos."

Com a colaboração de Daniel Frederico em Luanda.

