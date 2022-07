Líderes lusófonos lamentam morte de José Eduardo dos Santos

Angola

De "grande panafricanista" a "figura central" de África, a morte de José Eduardo dos Santos, antigo Presidente da Angola, está a ser lamentada por todos os países lusófonos.

“Era um líder ímpar. O Presidente José Eduardo dos Santos era um grande panafricanista. Um homem que lutou e se dedicou pela causa de África, não só pela causa angolana. Nós temos de render homenagem a esse digno filho de África”, afirmou Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné Bissau, hoje aos jornalistas.

A morte do líder angolano está a ter várias reacções no mundo lusófono, com o chefes de Estado e de Governo da CPLP a lamentarem o desaparecimento desta figura que durante quase quatro décadas marcou o continente africano.

“O Presidente José Eduardo dos Santos foi uma figura central no processo que conduziu à mudança do regime sul-africano, à independência da Namíbia, enfim, à grande mudança na África Austral”, disse à Lusa o antigo chefe de Estado cabo-verdiano, Pedro Pires, que foi um dos líderes da luta contra o regime colonial português na Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Também o actual Presidente de Cabo Verde, José Maria Santos reagiu a este óbito, dizendo que o país perdeu "um grande amigo".

“Cabo Verde perde um grande amigo e um líder africano que sempre contribuiu para o crescimento económico e espiritual destas ilhas, de modo que também estaremos de luto pela morte do Presidente José Eduardo dos Santos”, afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano.

Também Portugal, através do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o antigo líder angolano como "um protagonista decisivo" nas relações entre Portugal e Angola.

"O Presidente José Eduardo dos Santos foi o interlocutor de todos os Presidentes Portugueses em Democracia, durante quatro décadas, constituindo um protagonista decisivo nas relações entre os Estados e os Povos Angolano e Português”, lê-se na mensagem oficial publicada no sítio da internet da Presidência da República.

