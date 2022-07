Angola: Candidatos conhecem posição no boletim de voto

Angola

Os candidatos às eleições gerais de 24 de Agosto conhecem esta quarta-feira, 13 de Julho, a posição no boletim de voto e o tempo de antena na rádio e na televisão, no quadro do processo eleitoral. Sete partidos políticos e uma coligação de partidos de Angola concorrem ao pleito eleitoral.

Publicidade Continuar a ler

A Comissão Nacional Eleitoral vai sortear hoje os números que vão determinar o posicionamento dos partidos políticos e coligações de partidos no boletim de voto e o tempo de antena que cada um vai dispor na rádio e na televisão.

O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, refere que o acto que vai decorrer esta tarde, na sede da organização, também será reservado para rever alguns processos administrativos.

Lucas Quilundo refere ainda que após o processo, o Estado deve canalizar as verbas destinadas aos partidos que participam no escrutínio, verbas que serão utilizadas para a logística da campanha eleitoral, que começa dentro de dias.

“O plenário da Comissão Eleitoral deliberou, pela realização do sorteio de posicionamento das candidaturas do boletim de voto. Concomitante a este sorteio, serão realizados, posteriormente, outros dois sorteios que tem a ver a ordem de utilização do tempo de antena da rádio, bem como a ordem do tempo de antena na televisão, em cumprimentodo do que lei estabelece, relativamente, ao direito de uso do tempo de antena que as candidaturas têm no período de campanha eleitoral”, explicou Lucas Quilundo, porta-voz da CNE.

De salientar que o Presidente João Lourenço reforçou o valor que será distribuído aos partidos para a campanha eleitoral, passando de 445 milhões de kwanzas, para 1.112 milhões kwanzas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro