Televisão Pública Angolana lança esta segunda-feira o canal “TPA Notícias”

A Televisão Pública de Angola (TPA) lança esta segunda-feira às 17 horas locais o primeiro canal público de notícias em contínuo, a 'TPA Notícias'. A emissora pública diz pretender fazer uma viragem no mosaico jornalístico angolano, com o lançamento deste canal.

A 'TPA Notícias' poderia acirrar debates nalguns círculos da política angolana, sendo que surge em véspera das eleições gerais de Agosto. O novo canal da Televisão Pública de Angola arranca esta segunda-feira trazendo consigo a actualização continuada das notícias, já que segundo o órgão, o seu interesse é veicular “informação de primeira”.

Cabingano Manuel, director de Informação da Televisão Pública de Angola (TPA), mostra-se confiante no sucesso do projecto e garante que o trabalho a ser produzido pela emissora de notícias há-de orgulhar os angolanos. “Dia 18 vai entrar para história da televisão angolana e dos Países de Língua Oficial Portuguesa, porque a Televisão Pública de Angola vai fazer história com o lançamento do canal de notícias. Vamos fazer actualização das notícias de forma continuada e permanente. Auguramos conseguir colocar no ar uma grelha de programação que atende o interesse do telespectador em estar muito bem informado”, enfatizou o jornalista Cabingano Manuel.

O responsável de informação da Televisão Pública de Angola avança também que pretende colocar no ar uma gelha de programação que vai ao encontro dos interesses dos telespectadores. A 'TPA Noticias, um dos canais da rede de televisão estatal angolana, cuja sede está em Luanda, terá uma emissão de 24 horas por dia.

