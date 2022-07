Angola: Unita contrata assessores israelitas, autoridades falam em espiões

Angola/Eleições Gerais

Pré-campanha eleitoral da UNITA, no município do Cazenga, em Luanda, 21 de Maio de 2022.

A UNITA contratou a consultora israelita Adi Timor para assessorar a sua campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 24 de Agosto. As autoridades angolanas acusam o partido de contratar espiões.

A UNITA, maior partido da oposição em Angola, contratou a consultora israelita Adi Timor para assessorar a sua campanha eleitoral rumo às eleições gerais de 24 de Agosto.

Uma contratação que incomodou as autoridades de Luanda, que acusa a UNITA de contratar espiões israelitas e não especialistas.

O líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, já desvalorizou as alegações, diz não entender “o medo do regime do MPLA” nesta contratação e denuncia que o próprio executivo tem assessores israelitas.

A empresa de comunicação e marketing foi responsável pela campanha eleitoral de Lazarus Chakwera, actual presidente do Malawi, nas eleições de Junho de 2020.

A UNITA multiplicou os apelos à serenidade política, com vista à realização das eleições num clima de paz. O partido alerta para o surgimento de novos actos de intolerância política em várias localidades do país e para a prisão dos seus militantes e de activistas, na província do Uíge.

