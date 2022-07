Angola

Angola: arranca a campanha eleitoral para as eleições gerais

Áudio 01:10

Este fim-de-semana marcará o pontapé inicial da campanha eleitoral em Angola. Sete formações políticas e uma coligação estão habilitadas a concorrer às próximas eleições gerais de 24 de Agosto. © AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Avelino Miguel 1 min

Em Angola, o arranque em força da campanha eleitoral este fim-de-semana, com as diferentes forças politicas a multiplicar as acções junto dos cidadãos. Nas eleições gerais de 24 de Agosto, os angolanos vão escolher um novo Presidente e deputados à Assembleia Nacional, e na corrida estão sete partidos e uma coligação.