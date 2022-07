Angola/Eleições Gerais

Angola: CNE pede conduta responsável aos políticos

Áudio 01:20

CNE pede conduta responsável aos políticos. RFI

Texto por: Francisco Paulo 1 min

No dia do arranque oficial da campanha eleitoral em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) instou os partidos políticos e coligação de partidos a absterem-se da prática de actos que coloquem em causa as eleições. Sete partidos políticos e uma coligação têm 30 dias para convencerem mais de 12 milhões de angolanos habilitados a votar nas eleições gerais de 24 de Agosto.