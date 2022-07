Angola: julgamento do Caso Lussati retomou esta sexta-feira

Angola

O julgamento do mediático processo judicial que envolve altas patentes da Guarda Presidencial Angolana, que tem o principal rosto, o Major Pedro Lussati, retomou hoje em Luanda, depois de um mês de interrupção.

O julgamento que foi suspenso por “tempo indeterminado” no mês passado, após um desentendimento entre o juiz Andrade da Silva e os advogados dos arguidos, retomou esta sexta-feira, 29 de Julho.

O Tribunal Criminal de Luanda, julga o réu, Pedro Lussati, e mais 47 co-réus do processo, acusados nomeadamente de crimes de peculato, branqueamento de capitais e associação criminosa, que terão lesado o Estado angolano de mais de mil milhões de euros.

O escândalo financeiro da Presidência da República, obrigou o Presidente João Lourenço, a exonerar os oficiais generais do seu corpo de segurança, incluindo o ex-ministro de estado e chefe da Casa Militar, Pedro Sebastião.

Entretanto, os advogados de defesa dos réus, contestaram a decisão do juiz da causa, que decidiu prolongar a prisão preventiva dos acusados, para um período de quatro meses, considerando a mesma de ilegal.

Este julgamento decorre no âmbito da “Operação Caranguejo”, levada a cabo em Maio de 2021, que culminou na descoberta de vários imóveis e carros de luxo no país e no exterior, no nome do Major das Forças Armadas Angolanas, Pedro Lussati.

O processo deve ainda ouvir 231 declarantes, dentre os quais os generais Hélder Vieira Dias "Kopelipa"; Sequeira João Lourenço, irmão do Presidente João Lourenço; Eusébio de Brito Teixeira; João Chindande; Inocêncio Yoba e Higino Carneiro.

O Tribunal de Comarca de Luanda pretende concluir a fase de audição até 12 de Agosto.

Ouça aqui a correspondência de Avelino Miguel, correspondente em Luanda.

Correspondência de Avelino Miguel, 29/07/2022

