Angola: polícia reprime manifestação em Luanda

A polícia angolana dispersou e prendeu ontem (30) uma dezena de manifestantes, junto ao Largo do cemitério da Santa Ana, em Luanda, que pretendiam marchar contra a detenção de vários “presos políticos”. Os jovens dizem que foram surpreendidos pela polícia, que prendia quem se aproximasse ao local da concentração.

Uma manifestação que seria realizada no sábado, em Luanda, acabou com vários detidos e dispersada pela polícia, com recurso a bastões e porretes.

Laurinda Gouveia, uma das integrantes do grupo, explica que queriam apenas exigir a libertação de alguns presos políticos em hasta pública, mas, a seu ver, parece que a iniciativa terá caído mal para polícia que usou a força para prender os jovens.

A jovem activista com conta que todos os jovens que se dirigissem para o local da concentração da marcha eram detidos e soltos horas depois pela polícia.

Laurinda Gouveia diz desconhecer as razões da detenção e lamenta que, actualmente, todas as tentativas de protestos que têm a ver com a gestão do governo angolano, acabam sempre com detidos pelos homens da farda azul sem razões aparente.

“O objectivo maior da manifestação era a libertação dos presos políticos em Angola. Nós não aceitamos que os nossos companheiros continuem presos injustamente. Todos que estavam a ir para o local da concentração estavam a ser levados como detidos. Todas as tentativas que a gente faz para se manifestar contra as eleições injustas; contra a detenção dos nossos companheiros, acabam sempre em cadeias”, concluiu Laurinda Gouveia, uma das organizadoras da marcha do Movimento Revolucionário Angolano.

