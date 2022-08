Um quarto da juventude está no desemprego na capital de Cabo Verde

#Cabo Verde

Em Cabo Verde, um estudo mostra que 25% dos jovens estão fora do mercado de trabalho na capital do país e que há um número crescente de participação feminina na delinquência urbana.

O estudo chama-se “A Juventude na Cidade da Praia: Subculturas Urbanas, Participação no Espaço Público e Perspectivas do Futuro” e foi apresentado no âmbito da Semana da Juventude. Hoje, sexta-feira, é o Dia Internacional da Juventude. O documento revela que um quarto dos jovens da capital cabo-verdiana estão desempregados. Uma situação que preocupa o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que afirma que o emprego é da responsabilidade do governo central.

“Nós temos de ter aqui alguma cautela para não atribuir novas responsabilidades aos municípios. As políticas do emprego são da responsabilidade do Governo da República. Entretanto, a câmara municipal estará sempre disponível para colaborar em tudo aquilo que for considerado, a nível central, como importante e fundamental para o desenvolvimento do município e do país” disse Francisco Carvalho.

O coordenador do estudo, Vladmir Silves Ferreira, também destacou o aumento da participação feminina nos grupos de delinquência na cidade da Praia.

“Crescente participação feminina em grupos organizados, em formato do que tradicionalmente chamamos de gangues. Há cada vez mais participação feminina. É claro que é um trabalho qualitativo, tem o valor que tem, mas os dados que nós recolhemos dizem que há um aumento da participação feminina e que os nossos inquiridos apontam a existência, ainda que tímida, de grupos exclusivamente femininos”, disse o sociólogo e coordenador do estudo, Vladmir Silves Ferreira.

O estudo foi realizado nos vinte bairros mais populosos da cidade da Praia e mostra que apenas 5% dos jovens conseguem aceder e concluir o ensino superior no município. Cerca de 10% nem sequer consegue completar o ensino básico obrigatório. Apenas 7% dos jovens declararam estar envolvidos como membros ou sócios de uma associação e a maioria está envolvida em associações de carácter desportivo ou cultural.

