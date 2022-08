SADC

Angola assume vice-presidência da SADC

Kinshasa foi palco da cimeira da SADC (imagem de ilustração de 2021). © Alexis Huguet, RFI

Texto por: Miguel Martins 2 min

Angola vai assumir a próxima presidência da comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. Luanda passa a assumir, desde já, a vice-presidência. O anúncio foi feito esta quarta-feira durante a cimeira ordinária de chefes de Estado e de Governo da organizaçao, em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Por outro lado os lideres da SADC aprovaram a prorrogação do mandato da missão militar em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.