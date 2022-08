Tchizé dos Santos

Tchizé dos Santos promete recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

Tchizé dos Santos, filha do antigo Presidente de Angola. © JOÃO RELVAS/LUSA

Texto por: RFI 2 min

Tchizé dos Santos, uma das filhas do defunto Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, promete recorrer junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, caso o seu recurso junto da justiça espanhola seja indeferido no caso da entrega do corpo do ex chefe de Estado de Angola à sua última esposa.