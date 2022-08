Corpo de José Eduardo Dos Santos chegou a Luanda.

Angola

Os restos mortais do antigo Presidente, José Eduardo Dos Santos, chegaram esta noite ao aeroporto 4 Fevereiro, em Luanda. A bordo do avião da TAAG vinham a ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, e os três filhos mais novos do antigo Presidente.

O corpo de José Eduardo dos Santos chegou esta noite, 20 de Agosto, ao aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda.

A bordo do avião da TAAG vinham a ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, e os três filhos mais novos do antigo Presidente.

00:17 Corpo de Jose Eduardo Dos Santos chegou a Luanda. © RFI/Neidy Ribeiro

Em declarações à imprensa, o ministro da Administração do Território, Marcy Claudio Lopes, confirmou a chegada dos restos mortais do antigo Presidente.

"Após um logo período de espera os restos mortais de José Eduardo dos Santos chegaram a Luanda", anunciou.

O responsável político acrescentou que nos próximos dias serão "reservados ao tratamento de questões administrativas e protocolares, inerentes a um processo que merece ser tratado com todo o cuidado".

O ministro da Administração do Território disse ainda que nos próximos dias será comunicado"qual vai ser o procedimento das exéquias fúnebres".

O corpo de José Eduardo dos Santos seguiu depois para Miramar, a antiga residência do ex-presidente que faleceu no início de Julho em Espanha e, desde então, o processo de transladação do corpo tem vindo a sofrer sucessivos atrasos.

O corpo de José Eduardo Dos Santos seguiu este sábado para Miramar. © RFI/Neidy Ribeiro

Este sábado, o porta-voz do MPLA disse que o funeral de José Eduardo dos Santos será feito após as eleições “provavelmente no dia 28 de Agosto”, dia do aniversário do antigo Presidente de Angola.

Rui Falcão desmentiu ainda qualquer aproveitamento do partido, acusando a família de não respeitar o antigo chefe de Estado.

“Vamos fazer os actos de Estado que se impõe à figura que ele era. Fizemos com Agostinho Neto. Vamos fazer com José Eduardo", defendeu.

Os cinco filhos mais velhos do ex-Presidente, incluindo Tchizé, afirmaram desconhecer que o corpo do pai já tinha sido entregue à viúva. A advogada da filha de José Eduardo dos Santos já se pronunciou sobre o caso, de acordo com a agência de notícias Lusa.

"Alguma coisa aconteceu. Uma das partes não ter tido conhecimento disto é estranho, para qualificar a situação de alguma forma", disse Carmen Varela, admitindo ainda estar a trabalhar num "comunicado".

A advogada garante ainda que haverá uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que será apresentada pelos cinco filhos mais velhos, que não tiveram oportunidade de dizer um último adeus ao pai em Barcelona.

