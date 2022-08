Angola

MPLA: Funeral de José Eduardo dos Santos "deve ser no dia 28 de Agosto"

Velório sem corpo presente do ex-Presidente, José Eduardo dos Santos. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: RFI 2 min

O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, disse este sábado, 20 de Agosto, que as cerimonias fúnebres de José Eduardo dos Santos devem ser “provavelmente no dia 28 de Agosto”, dia do aniversário do antigo Presidente de Angola.