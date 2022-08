João Lourenço "tira aproveitamento" político da chegada de restos mortais de José Eduardo dos Santos

Eleições Gerais Angola 2022

O corpo de José Eduardo dos Santos já está em Angola e apenas a quatro dias das eleições, os analistas políticos vêm nesta acção um aproveitamento político do candidato João Lourenço e do MPLA. Já o MPLA diz ter agido em conformidade com a decisão dos tribunais espanhóis que atribuíram o corpo do antigo Presidente angolano à ex-mulher.

Nelson Domingos, cientista politico angolano, considera em entrevista à RFI que João Lourenço, actual Presidente e candidato a um segundo mandato, procura um aproveitamento politico com a chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, a Luanda.

"Ao conseguir trazer o corpo, por um lado, o Presidente João Lourenço procura tirar alguma espécie de aproveitamento como sendo aquele que, contra a vontade das filhas, trouxe o corpo do pai. Se por um lado há uma vantagem em ter conseguido trazer o corpo, por outro lado mancha a sua imagem ao permitir que o funeral seja realizado com a ausência dos cinco filhos mais velhos", indicou o politólogo angolano.

O MPLA respondeu ontem à noite às críticas de aproveitamento político antes do escrutínio que vai acontecer já no dia 24 de Agosto, com o porta-voz do partido a defender que quem marcou o calendário das exequias foram os tribunais espanhóis onde se desenrolou uma guerra entre a ex-mulher de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos Santos, e cinco dos filhos do antigo líder angolano, entre eles Tchizé dos Santos.

“A justiça espanhola decidiu nesse quadro e nós tivemos de tomar as decisões de Estado que se impunham”, explicou Rui Falcão, porta-voz do MPLA.

No entanto, este não é o entendimento do politólogo Nelson Domingos que explica que caso não houvesse um aproveitamento político em mente, o Estado angolano não se teria empenhado tanto em trazer tão rapidamente o corpo para Angola.

"Se não houvesse aproveitamento político, não haveria tamanho empenho, tendo sido deslocada uma delegação do mais alto nível do Governo no sentido de negociar e de exercer certa pressão [em Espanha]. Há relatos, inclusivé, de tentativa de furto do cadáver e que fosse feita toda esta celebração antes das eleições. Se houve toda esta preocupação é com o intuito de tirar algum tipo de proveito", indicou.

O velório do antigo chefe de Estado vai durar sete dias e o enterro deve acontecer no dia 28 de Agosto, já no pós-eleições, na data em que José Eduardo dos Santos comemoraria 80 anos.

