Comissão Nacional Eleitoral pede "participação massiva" e "postura cívica"

Eleições Gerais Angola 2022

A Comissão Nacional Eleitoral de Angola declarou hoje que as mais de 26 mil urnas espalhadas pelo país vão estar abertas a partir das sete horas da amanhã, pedindo aos angolanos que participem de forma "massiva" e que mantenha uma "postura cívica, ordeira e responsável".

"Apelamos ao povo angolano à participação massiva na votação, do dia 24 de agosto, que iniciará as 7 horas da manhã com abertura das assembleias de voto, no pais e no exterior do país, devendo observar uma postura cívica, ordeira e responsável, compatível com o ambiente de festa que caracteriza as eleições, abstendo-se de quaisquer comportamentos susceptíveis de pertubar a ordem e a tranquilidade pública", disse Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), numa declaração antes da realização das eleições já amanhã.

O líder do organismo público que gere as eleições gerais que se vão realizar amanhã pediu ainda a cada eleitor que "depois de exercer o seu direito de voto deve abandonar voluntariamente a assembleia de voto", tentanto contrariar o movimento "Votou e Sentou" que tem estado a ganhar simpatia entre a sociedade civil e em que é pedido aos eleitores que permaneçam na mesa de voto até à contagem para garantir que não fraude eleitoral.

Até aqui, segundo Manuel Pereira da Silva, a campanha dos oito partidos candidatos "decorreu num clima de elevado civismo, harmonia, respeito pela diferença e sem violência".

As mais de 26 mil mesas eleitorais, no território angolano e no exterior já que pela primeira vez os angolanos da diáspora vão votar, contam com 106.870 membros das assembleias e mesas de voto. De forma a fiscalizar as mesas de voto, a CNe fiscalizou credenciou 277.483 delegados de lista pertencentes aos partido políticos.

Quanto aos observadores, a CNE declarou ter credenciado mais de 1.300 observadores nacionais e internacionais. Para algumas organização não-governamentais angolanas este não é um número suficiente, já que

