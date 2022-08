Angolanos escolhem deputados e Presidente

Angola

Mais de 14 milhões de angolanos são chamados às urnas, esta quarta-feira, 24 de Agosto, para escolher os deputados e o Presidente da República. Oito forças partidárias concorrem nestas eleições gerais, que muitos analistas consideram como as mais disputadas de sempre da história do país.

Publicidade Continuar a ler

Nas assembleias de voto, os angolanos vão escolher o próximo Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional. Nestas eleições gerais, a escolha faz-se entre oito forças políticas: MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA, APN, P-NJANGO e Partido Humanista de Angola.

Nestas que são as quintas eleições da história do pais, Sérgio Calundungo, presidente do Observatório Político e Social de Angola, considera que o duelo eleitoral se faz entre o candidato do MPLA, João Lourenço, que se recandidata a um segundo mandato e o candidato da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que conta com o apoio da Frente Patriótica Unida.

“A disputa expressa-se num grupo que entende que, face ao que foram os últimos cinco anos de governação, é importante dar oportunidade ao actual Presidente para consolidar algumas bandeiras que havia levantado, como aprofundar o combate à corrupção, nepotismo e etc. O outro grupo de cidadãos entende que 45 anos depois é tempo suficiente para fazer uma mudança. Os discursos de ambos os lados resumem-se na ideia da continuidade ou mudança”, refere.

Continuidade ou mudança

Nas ruas da capital, muitos são os angolanos que se dizem cansados e esperam por mudança. Apesar das riquezas naturais do país, petróleo e diamantes, 44% da população continua a viver abaixo do limiar da pobreza.

Sérgio Calundungo divide o espectro eleitoral angolano em três grupos: “Um primeiro grupo de cidadãos que se identifica com os partidos, tal como nos identificamos com as equipas de futebol. Mas esse grupo vai sendo cada vez mais minoritário. Depois, há os outros dois grupos que vão ser determinantes nesta eleição. O segundo grupo vai-se questionando até que ponto cada formação política ou partido político tem a capacidade de fazer o que promete. Este grupo não é maioritário, mas começa a ser importante em alguns sectores. O terceiro grupo, que é maioritário, é o que vota na lógica do merecimento. O que é que eu vou ganhar votando em A ou em B?”, nota.

Credibilidade da eleição

A credibilidade desta eleição é outro dos grandes desafios. A sociedade civil e os partidos políticos acusam a Comissão Nacional Eleitoral de publicar modelos de actas que permitem a existência de eleitores fantasmas.

Nelson Domingos, cientista político, considera que as irregularidades verificadas no processo eleitoral estão ligadas à falta de transparência desde o começo do processo e deu alguns exemplos.

“A questão dos mortos que apareceram nos cadernos eleitorais, nomes que aparecem duplicados, nomes de pessoas que aparecem em diferentes assembleias de voto. Em Cabinda, por exemplo, o movimento cívico MUDEI identificou que grande parte dos presidentes das mesas são governantes, outros ligados à própria estrutura do partido e outros militantes. Isso possibilita um controlo absoluto da contagem e da produção dos resultados”, explica.

Sentar ou voltar para casa

A Comissão Nacional Eleitoral garante estarem reunidas todas as condições para que o processo eleitoral decorra com ordem e transparência. O Presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, pediu aos angolanos que participem de forma "massiva" e que mantenham uma "postura cívica, ordeira e responsável".

O líder do organismo público que gere as eleições gerais instou ainda cada eleitor a "depois de exercer o seu direito de voto, abandonar voluntariamente a assembleia de voto".

A oposição e a sociedade civil têm estado a apelar à população, através do movimento “Votou, Sentou” para permanecer nas assembleias, após exercer o direito de voto. O objetivo é acompanhar o apuramento e a publicação dos resultados das eleições angolanas.

Observadores nacionais e internacionais

As mais de 26 mil mesas eleitorais, no território angolano e no exterior já que pela primeira vez os angolanos da diáspora vão votar, contam com 106.870 membros das assembleias e mesas de voto. De forma a fiscalizar as mesas de voto, a CNE fiscalizou credenciou 277.483 delegados de lista pertencentes aos partido políticos.

Quanto aos observadores, a CNE declarou ter credenciado mais de 1.300 observadores nacionais e internacionais.

Há visões diferentes do processo

Jorge Carlos Fonseca, ex-Presidente de Cabo Verde, que chefia a missão de observadores eleitorais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, diz que as condições estão reunidas para a realização das eleições gerais, contudo reconhece que há visões diferentes do processo eleitoral no seu todo.

“Há críticas de algumas forças da oposição, relativamente à integridade do processo eleitoral. Por exemplo, a existência de mortos em listas eleitorais, queixas de que não foram publicadas as listas eleitorais provisórias, divulgação dos cadernos eleitorais. Há muita desigualdade no acesso aos órgãos públicos de comunicação social, com uma vantagem para o partido no poder. Há críticas sobre a composição da Comissão Nacional Eleitoral", relatou.

O Chefe da missão de observação eleitoral garantiu que “as queixas foram registadas".

"Ouvimos as explicações das autoridades, nomeadamente do partido que está no poder”, acrescentou.

Mais de 14 milhões de angolanos são chamados às urnas, esta quarta-feira, para escolher os deputados e o Presidente da República. Oito forças partidárias concorrem nestas eleições gerais, que muitos analistas consideram como as mais disputadas de sempre da história do país. As mesas de voto abriram às 7 horas locais e encerram às 17.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro