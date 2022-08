CNE não recebeu denúncias sobre irregularidades na votação

Angola

O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola disse não ter recebeu quaisquer denúncias oficiais sobre irregularidades durante o processo de votação para as eleições gerais. Lucas Quilundo resumiu ainda o dia de votação a um sucesso “retumbante”.

O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral considerou que o processo de votação foi um sucesso “retumbante”.

“Uma vez mais e de forma exemplar os eleitores angolanos deram prova de civismo e mostraram espírito bastante pacífico”, disse.

Lucas Quilundo referiu ainda que não a CNE não tem, ainda, condições “para partilhar” a taxa de participação.

“As urnas acabaram de encerrar e iniciou-se um escrutínio de base, por isso não é possível ainda, neste momento, haver informação que possamos partilhar, relativamente à taxa de participação”, explicou.

Acrescentando, igualmente, que não há para já qualquer previsão de divulgação de resultados finais, devendo o processo de contagem prosseguir de forma ininterrupta até que todos votos depositados nas assembleias sejam escrutinados.

Questionado sobre as irregularidades no processo eleitoral, o porta-voz da CNE disse não ter recebido quaisquer denúncias oficiais sobre irregularidades durante o processo de votação para as eleições gerais.

Sobre os vídeos de detenções de delegados de lista, assembleias de voto em que muitos eleitores não conseguiram votar por terem fechado antes da hora prevista e dificuldades no credenciamento de delegados, Lucas Quilundo afirmou desconhecer informações, escusando-se a tomar posição.

Relativamente aos eleitores que foram “deslocalizados” para outras assembleias de voto, o responsável referiu que tem se ser analisado “visto caso a caso e em presença de dados concretos”.

Mais de 14 milhões de angolanos escolher, esta quarta-feira, os deputados e o Presidente da República. Oito forças partidárias concorrem nestas eleições gerais, que muitos analistas consideram como as mais disputadas de sempre da história do país

