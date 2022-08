Forças Armadas de Cabinda dizem ter morto 11 soldados angolanos

Cabinda

No dia em que Angola vai às urnas, o Comando Militar das Forças Armadas de Cabinda anunciou em comunicado ter abatido 11 soldados das Forças Armadas Angolanas.

Em comunicado dirigido às redações, o Comando Militar das Forças Armadas de Cabinda (FAC) informou ter lançado de madrugada uma operação contra uma patrulha das Forças Armadas Angolanas na base militar de Chingundo, município de Ntandu-Nzinzi, região de Tchiowa, em Cabinda.

Este anuncio surge no dia em que se realizam as eleições gerais em Angola e numa altura em que as tensões entre as autoridades angolanas e os movimentos independentistas em Cabinda têm vindo a aumentar. Em Maio, a Amnistia Internacional denunciou, em comunicado, que as autoridades angolanas estavam a apertar o controlo sobre os direitos à liberdade de reunião em Cabinda.

Segundo o comunicado das FAC, 11 pessoas foram mortas e outras sete ficaram gravemente feridas, com esta força a anunciar que pretende "prosseguir e intensificar" a ofensiva contra as forças angolanas.

"Face à intransigência do Governo angolano com a sua postura belicista em Cabinda, recusando qualquer diálogo com a FLEC-FAC na busca de uma solução para pôr fim ao conflito em Cabinda, o Comando Militar das FAC informa que irá prosseguir e intensificar a ofensiva iniciada este domingo contra todas as posições do regime angolano e dos seus aliados, em todo o território de Cabinda", segundo indicou Ricardo Danda wa Danda Tenente-general Comandante das Operações Especiais no Estado-maior das FAC.

A RFI tentou confirmar estas mortes junto do Ministério da Defesa angolano, no entanto, não obteve até agora resposta.

