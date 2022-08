Angola

Angola despede-se de José Eduardo dos Santos

As cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos decorreram na Praça da República, em Luanda. © Francisco Paulo

Texto por: Francisco Paulo 2 min

Os restos mortais de ex-presidente angolano, falecido a 8 de Julho, em Espanha, na sequência de uma crise cardiorrespiratória, já repousam no Sarcófago ao lado do Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda. Três dos dez dos filhos não participaram do funeral, por alegada discórdia com o governo e a ex-mulher.