Angola: Aprovada acta final do resultado das eleições gerais

A Comissão Nacional Eleitoral esteve reunida esta madrugada para apreciar os mais de onze mil votos reclamados. Concluiu-se que o MPLA arrecadou mais de metade desses votos. Os resultados definitivos devem ser divulgados pelo presidente da CNE esta segunda-feira.

Os resultados finais das eleições angolanas podem ser conhecidos esta segunda-feira, 29 de Agosto. A acta final de apuramento das eleições de Angola foi hoje aprovada pela Comissão Nacional Eleitoral, cujos resultados de 24 de Agosto vão anunciado ao longo do dia. Apesar da reclamação da UNITA, a CNE vai mesmo publicar os resultados definitivos.

Esta segunda-feira, a Comissão Nacional Eleitoral pode divulgar os resultados finais das eleições, já que os comissários aprovaram esta madrugada a acta nacional definitiva do processo.

Lucas Quilundo, porta-voz da organização, garante que, com a aprovação final do documento. O presidente da CNE fará ainda hoje a apresentação pública dos resultados definitivos das eleições gerais.

“Encerrados os procedimentos com o apuramento definitivo, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, no uso da competência que é lhe conferida pelo nrº 3 artº 135 da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, vai, então, em acto solene proceder à apresentação pública da acta do apuramento definitivo do resultado das eleições gerais 2022”, afirmou o porta-voz.

Votos reclamados

Durante o plenário, João Damião, coordenador geral do Centro de Escrutínio da Comissão Nacional Eleitoral, sinalizou que dos 11.153 votos reclamados pelas formações políticas apenas 7925 foram considerados válidos e nulos 3028.

O comissário esclareceu que na redistribuição de votos por cada província foram atribuídos 4366 ao MPLA, 2935 à UNITA e os restantes aos demais partidos concorrentes.

“Do total de votos reclamados, os plenários consideraram nulos 3028 votos e foram validados 7925 distribuídos pelas oito formações políticas concorrentes, no total 11.153 votos “, enumerou João Damião, coordenador geral do Centro de Escrutínio da CNE”, anunciou João Damião.

Distribuição de votos reclamados

MPLA 4366

UNITA 2935

PRS 147

PHA 117

FNLA 168

CASA-CE 73

APN 63

P-NJANGO-54

