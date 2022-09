Angola: movimento MUDEI aponta para empate técnico entre MPLA e UNITA

Angola

O movimento cívico MUDEI, que efectuou uma contagem paralela das eleições angolanas de 24 de Agosto, alegou nesta sexta-feira ter constatado um empate técnico entre o MPLA e a UNITA, os dois partidos mais votados, em torno de 48% da votação.

Em Angola o movimento cívico MUDEI divulgou a 2 de Setembro a sua contagem paralela dos resultados das eleições angolanas, numa conferência de imprensa realizada em Luanda, a capital.

Alexandra Gamido alega, desde logo, que o escrutínio, oficialmente ganho pelo MPLA com 51% dos votos, segundo a CNE, não foi nem justo nem transparente.

Alexandra Gamido, MUDEI, conferência de imprensa, 2/9/2022

O rapper Luaty Beirão é também membro do MUDEI.

Durante a conferência de imprensa ele realçou o facto de a contagem paralela ter sido inconclusiva, pelo empate técnico constatado entre as duas maiores forças políticas angolanas, e lembrou que a CNE, Comissão nacional eleitoral, dispõe na íntegra das actas síntese que permitiriam conferir os dados compilados.

O MUDEI que alega que a CNE feriu a credibilidade do processo eleitoral, logo a começar pela forma como Manuel Pereira da Silva assumiu a respectiva presidência, facto contestado também pela oposição.

Luaty Beirão, MUDEI, conferência de imprensa, 2/9/2022

Os dados do MUDEI prendem-se com uma amostra representativa de 437 651 votos em 13 226 assembleias de voto. Tendo destas sido apuradas 628, o equivalente a 4,75% do total, distribuídas de forma proporcional pelas 18 províncias.

Nas cifras desta amostra, avançada pelo MUDEI, a UNITA teria 205 252 votos, contra 204 830 para o MPLA.

O movimento denunciou o facto de a CNE não ter afixado sistematicamente as actas síntese em cada uma das mesas de voto.

Sendo o resultado duvidoso o MUDEI pede para que haja confrontação das actas.

A publicitação das actas síntese é a principal das reivindicações de uma série de movimentos, caso do Observatório eleitoral angolano, reunindo 61 organizações não governamentais, para além das Igrejas católica, evangélica congregacional e evangélica baptista.

A UNITA, maior força da oposição, formalizou um recurso nesta quinta-feira junto do Tribunal Constitucional, apelando também para que a CNE divulgue as actas síntese que tem na sua posse.

A CNE divulgou na segunda-feira os resultados definitivos que apontavam para a vitória do MPLA, partido no poder desde a independência em 1975, com 51, 17% dos votos, seguindo-se-lhe a UNITA com 43,95% dos votos.

Um cenário que implicaria um segundo mandato de 5 anos para João Lourenço, chefe de Estado cessante e cabeça de lista do MPLA.

