Cidades angolanas com segurança reforçada até tomada de posse de João Lourenço

Angola

Após um período agitado em Angola devido à contestação dos resultados das eleições gerais, os angolanos estão serenos, mas as ruas das grandes cidades viram a segurança reforçada até à tomada de posse João Lourenço a 15 de Setembro.

Angola e em particular a sua capital Luanda, vivem um Domingo sereno depois da crispação política, resultante das eleições de 24 de Agosto.

O debate no seio da sociedade angolana sobre a contestação dos resultados das eleições pelos partidos políticos da oposição liderados pela UNITA,que deram uma nova vitória ao partido governante, o MPLA, continua presente, enquanto as autoridades preparam a investidura do Presidente da República eleito, João Lourenço, que se vai realizar no dia 15 de Setembro.

Entretanto, a serenidade da população é contrastada pelo reforço de segurança nas ruas das cidades angolanas, em especial na capital Luanda, com uma forte presença das forças de segurança, de prontidão combativa há uma semana, sob a alegação das autoridades de garantir a estabilidade e evitar violência de possíveis manifestações após a aprovação dos resultados eleitorais por parte do Tribunal Constitucional.

Nos últimos dias, multiplicaram-se as denúncias de perseguições, ameaças e prisões de activistas e políticos da oposição que contestam os resultados eleitorais validados pelo Tribunal Constitucional. Os partidos da oposição anunciaram a realização de uma mega manifestação na próxima semana contra a submissão da Justiça ao partido governante.

