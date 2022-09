Deputados angolanos tomam hoje posse com presença de eleitos da UNITA

Angola

Deputados angolanos tomam hoje posse no Parlamento, em Luanda.

Os 220 deputados eleitos nas eleições gerais de 24 de Agosto,tomam posse hoje, em Luanda, durante a reunião constitutiva da quinta legislatura da Assembleia Nacional.

Publicidade Continuar a ler

O MPLA, venceu as eleições gerais elegendo 124 deputados, contra 90 da UNITA, tendo perdido para a UNITA nos círculos provinciais de Cabinda e do Zaire. Tanto o Partido de Renovação Social (PRS), o estreante Partido Humanista de Angola (PHA) e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) elegeram cada um dois deputados esta legislatura parlamentar.

Pela primeira vez, a Assembleia Nacional angolana será liderada por uma mulher, com a deputada do MPLA, Carolina Cerqueira, a substituir Fernando Dias dos Santos. Carolina Cerqueira tem 65 anos e assumiu vários papéis no Governo, tendo já supervisionado a pasta da área Social, Cultura ou Comunicação Social.

A UNITA, o maior da oposição, com 90 deputados, apesar de continuar a contestar os resultados eleitorais, vai estar presente na Assembleia Nacional.

Entretanto, os círculos da sociedade civil angolana estão preocupados com a detenção nas várias regiões do país de activistas que contestaram os resultados eleitorais nas redes sociais e organizaram manifestações de rua, considerados como acções de desordem pública pelas forças de segurança.

Entretanto, o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, prometeu que as eleições autárquicas em Angola se vão realizar em 2024.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro