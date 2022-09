João Lourenço dá posse a um governo de continuidade em Angola

Angola

Angola tem a partir desta segunda-feira um novo executivo com a tomada de posse em Luanda dos ministros e governadores provinciais nomeados recentemente pelo Presidente João Lourenço.

O chefe de Estado angolano nomeou um executivo com poucas novidades, apostando na continuidade dos ministros do anterior governo. Ao justificar que reconduziu a maioria porque integraram "uma equipa lutadora e vencedora", João Lourenço incentivou a nova equipa governativa "a trabalhar mais e comunicar melhor".

Neste executivo que conta com 27 ministros e 18 governadores, um para cada província angolana, são reconduzidos João Ernesto dos Santos, como ministro da Defesa Nacional, Eugénio Laborinho, como titular do pelouro do Interior e Téte António como chefe da diplomacia angolana.

Paralelamente, esta nova equipa inclui dois novos ministérios nomeadamente o pelouro do Ambiente e o ministério das Pescas e Recursos Marinhos, doravante autónomos em relação a outras chancelarias.

Os ministérios da Juventude e Desportos, Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Administração do Território, Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e Inserção Social, contam com novos titulares.

Para o seu gabinete, o Presidente João Lourenço manteve os três ministros de Estado, substituindo apenas o titular para a área social.

Entretanto, os angolanos aguardam com expectativa o desempenho do novo executivo que tem vários desafios nos domínios político, económico e social, tendo em conta os resultados eleitorais de 24 de Agosto.

O executivo do Presidente João Lourenço, terá o primeiro teste no próximo sábado, com a realização da prevista mega-manifestação nacional organizada pelo maior partido da oposição, a Unita, pela defesa da cidadania e do Estado democrático.

João Lourenço foi reeleito Presidente da República nas eleições gerais de 24 de Agosto, as quintas desde a independência do país e aquelas em que o seu partido, o MPLA, registou o seu pior resultado de sempre. O Presidente angolano tomou posse na passada quinta-feira para um segundo mandato, os novos parlamentares tendo integrado as suas funções na sexta-feira.

