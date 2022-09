Angola

Novo ministro da comunicação social em Angola diz ter "maior abertura à crítica"

Áudio 00:59

Mário de Oliveira, novo ministro das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social de Angola. © Governo de Angola

Texto por: RFI 2 min

Mário de Oliveira, novo ministro das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social de Angola deu conta das suas prioridades, logo após ser empossado ontem no seu cargo. Ao ser questionado sobre as críticas emitidas pela oposição sobre o desequilíbrio de tratamento das actividades políticas na comunicação social pública, o governante disse ser aberto à crítica mas ressalvou que são "as organizações que precisam de produzir actos que façam com que haja cobertura dos órgãos”.