Angola: Manifestantes pedem "liberdade agora"

Em Angola centenas de manifestantes marcham pela defesa do Estado democrático e de direito e pela libertação dos presos políticos no país. A participar na concentração está a activista Angola Laura Macedo que descreve um “ambiente de festa” de uma “multidão com pressa de gritar “liberdade agora”.