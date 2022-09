Angola

Manifestação no Moxico acaba em detenções

Na província do Moxico, em Angola, uma manifestação organizada pelo Bloco de Resistência Leste contra a nomeação do governador provincial, Ernesto Muangala, resultou na detenção de várias pessoas.

Contactado pela RFI, Nélson Mucazo, activista do Bloco de Resistência, diz que o recém-nomeado governador do Moxico tem uma postura agressiva com a sociedade civil.

“Essa figura está a ser contestada porque ele é um anti-crítica. Não gosta de pessoas da sociedade civil, que façam críticas junto do governo. Ele tem sempre a tendência de reprimir, intimidar”, detalhou.

O activista do Bloco de Resistência de Leste explicou que, de acordo com a lei angolana, a manifestação não precisa de autorização, apenas de ser comunicada.

“Nós comunicamos e cumprimos com os pressupostos legais”, referiu.

No entanto, em resposta, diz Nélson Mucazo, o governo provincial alegou que o roteiro da marcha passava ao lado da sede da CASA-CE, o que não poderia acontecer.

Ainda assim, os manifestantes saíram à rua e 14 pessoas acabaram por ser detidas pelas forças de segurança.

“Foram detidas pessoas que estavam a participar na manifestação, outras só faziam vídeos e fotos daquilo que estava a acontecer, mas o comandante mandava prender essas pessoas”, descreveu.

Sete pessoas foram colocadas em liberdade, mas, neste domingo, 25 de setembro, as outras sete continuam em paradeiro desconhecido, denuncia Nélson Mucazo.

“Sete já estão localizadas, mas as outras sete -até agora- não nos deram nenhuma informação. Vamos esperar até amanhã, depois do julgamento sumário, teremos uma informação concreta sobre essas pessoas”, concluiu.

A RFI tentou, sem sucesso, contactar as autoridades provinciais.

