Angola

Moxico: Manifestantes postos em liberdade por falta de provas

Manifestantes do Moxico libertados por falta de provas. © Bloco de Resistência Leste

Já estão em liberdade os sete jovens do movimento do Bloco Resistência Leste que participaram este fim-de-semana numa manifestação contra a nomeação do governador do Moxico, Ernesto Muangala. Os sete activistas eram acusados de crime de desobediência, mas por falta de provas a Procuradoria decidiu colocá-los em liberdade.