Movimento de solidariedade questiona condições de detenção de activistas

Angola

As denúncias de prisões e ameaças a ativistas e jornalistas atribuídas aos serviços de investigação criminal, multiplicaram-se nos últimos dias nas redes sociais e na imprensa em Angola.

Publicidade Continuar a ler

Um movimento de solidariedade está em curso,exigindo a libertação dos ativistas,Tanacio Neutro e Luther King, presos à oito meses, acusados de crimes de rebelião e desrespeito as autoridades.Os dois ativistas foram detidos durante a última greve dos taxistas em Luanda, cujo grupo de manifestantes ,destruiram parcialmente, um Comité do partido governante,o Mpla.

Detidos na prisão-hospital de Luanda, os activistas encontram-se doentes, segundo os seus familiares e advogados, que exigem celeridade judicial nos seus processos. Organizações da sociedade civil e de direitos humanos, receam a permanência do clima de intolerância política,instalado no país durante as últimas eleições gerais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro