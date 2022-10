Angola

Angola: Inicio do julgamento de um dos activistas presos hà 8 meses

Palácio da Justiça de Luanda RFI

O Tribunal Provincial de Luanda iniciou hoje o julgamento do activista político Gilson Moreira da Silva, também conhecido por "Ta Nice Neutro", que juntamente com outro activista, Luther Campo, é acusado de envolvimento nas violências que marcaram os protestos de motoristas de táxi do início do ano em que foram vandalizadas instalações da TPA e do partido no poder em Luanda.